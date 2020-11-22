Ликвидировано открытое горение в Нальчике, охватившее кровли трех зданий

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Открытое горение ликвидировано на крупном пожаре, охватившем кровли трех зданий на площади 1500 кв. м в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по КБР Кантемир Беров.

"Открытое горение ликвидировано в 22:09. В настоящее время идет проливка конструкций", - сказал Беров.

По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

К ликвидации пожара привлечены около 70 сотрудников МЧС России и 16 единиц техники.

Сообщение о пожаре в трехэтажном в столице Кабардино-Балкарии Нальчике поступило 22 ноября в 20:20. По уточненным данным МЧС, горела кровля трехэтажного частного домовладения, на первом этаже которого располагался магазин. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

В последствии огонь перекинулся на кровли двух соседних зданий, а площадь пожара увеличилась до 1500 кв. м.