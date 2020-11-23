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Ликвидирован крупный пожар в Нальчике, охвативший кровли трех зданий

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты полностью ликвидировали крупный пожар, охвативший кровли трех зданий на площади 1500 кв. м в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"По состоянию на 00:16 пожар на территории частного домовладения по улице Идарова полностью потушен. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

К ликвидации пожара привлекались 70 сотрудников МЧС России и 16 единиц техники.

Сообщение о пожаре в трехэтажном здании в столице Кабардино-Балкарии Нальчике поступило 22 ноября в 20:20. По данным МЧС, горела кровля трехэтажного частного домовладения, на первом этаже которого располагался магазин. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м.

Впоследствии огонь перекинулся на кровли двух соседних зданий, а площадь пожара увеличилась до 1500 кв. м.

Кабардино-Балкария

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