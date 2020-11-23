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Энергетики восстановили электроснабжение потребителей пригорода Владивостока

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение потребителей пригорода Владивостока в районе бухты Лазурная и поселка Емар.

В сообщении пресс-службы АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК, входит в группу "РусГидро") говорится, что напряжение также подано на коммунальные и социально-значимые объекты микрорайона.

В воскресенье вечером завершены ремонтные работы на линии 110 кВ.

"Возобновить подачу электричества удалось после того, как энергетики восстановили провод на ЛЭП. Самым сложным для энергетиков стало добраться до места повреждения - линия проходит по лесному массиву. Множество деревьев под тяжестью льда упали, перекрыв проезды к линии электропередачи, чтобы проехать к ней необходимо было сначала расчистить дорогу", - отмечает пресс-служба.

Также вечером была включена в работу линия 110 кВ в Хасанском районе.

"Утром (в понедельник - Иф) из-за активного таяния гололеда и падения ледяных обломков она повторно отключилась. Сейчас электроснабжение большей части потребителей района восстановлено. Работы продолжаются по линии, питающей часть п. Славянка", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморский край обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня. Без электроэнергии остается часть жителей Владивостока и нескольких районов края. В домах многих жителей региона отсутствует водоснабжение и отопление. На данный момент циклон ушел из Приморья. Продолжаются восстановительные работы.

Приморский край

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