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Два землетрясения произошли вблизи Южных Курил

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 4,7 и 4,6 зарегистрированы утром в понедельник в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в понедельник в 03:43 по сахалинскому времени (19:43 мск) с эпицентром в 158 км восточнее о. Итуруп на глубине 48 км. Почти через два часа позже в том же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,6 на той же глубине.

В населенных пунктах островов сейсмические эти события не ощутили. Тревога цунами не объявлялась.

Южные Курилы

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