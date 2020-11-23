Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:52Заразились
на 22.11В России 2 089 329+24 581В мире 58 143 122+579 039

Массовое заражение COVID-19 выявлено в одном из интернатов Якутии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Более 25 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате в Олекминском районе Якутии, сообщила на брифинге журналистам зампредседателя правительства региона Ольга Балабкина.

"Групповое заболевание выявлено в Олекминском районе в психоневрологическом интернате - 27 случаев. Там проводятся все мероприятия по усилению работы по дезинфекции здания, лечению больных и локализации возникшего группового очага", - рассказала Балабкина.

Кроме того, еще один групповой случай заражения COVID-19, связанный с семейным мероприятием, зарегистрирован в Усть-Майском районе.

Всего, за последние сутки в республике зарегистрировано 244 новых случая COVID-19.

По словам вице-премьера Балабкиной, амбулаторный центр диагностики коронавируса будет организован на базе поликлиники №3 в Якутске. Также в скором времени ожидается открытие дополнительной лаборатории в поликлинике №1.

Как сообщалось, власти Якутии с начала сентября отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в регионе постепенно усиливаются меры борьбы с COVID-19.

На удаленный режим переводятся до 50% работников бюджетной сферы. Студенты Северо-Восточного федерального университета переводятся на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.

Ограничительные меры продлены до 30 ноября.

Якутия

Новости

"Ъ" узнал о скором объявлении схемы реформы системы институтов развития

Что произошло за день: воскресенье, 22 ноября

Выборы в США - 2020

Путин объяснил, почему РФ не поздравила никого с победой на выборах в США

Путин объяснил, почему РФ не поздравила никого с победой на выборах в США
Пандемия коронавируса

Цену на вакцину "Спутник V" объявят в течение недели

Во Владивостоке четвертый день остаются проблемы со светом и водой

Во Владивостоке четвертый день остаются проблемы со светом и водой
Пандемия коронавируса

В России COVID-19 диагностирован еще у 24 581 человека

В России COVID-19 диагностирован еще у 24 581 человека

Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тыс. собак и кошек

Что произошло за день: суббота, 21 ноября

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что COVID-вакцины должны стать всеобщим достоянием

Путин заявил, что COVID-вакцины должны стать всеобщим достоянием
Экономический кризис

Путин назвал главным риском пандемии застойную массовую безработицу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');