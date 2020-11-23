Массовое заражение COVID-19 выявлено в одном из интернатов Якутии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Более 25 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате в Олекминском районе Якутии, сообщила на брифинге журналистам зампредседателя правительства региона Ольга Балабкина.

"Групповое заболевание выявлено в Олекминском районе в психоневрологическом интернате - 27 случаев. Там проводятся все мероприятия по усилению работы по дезинфекции здания, лечению больных и локализации возникшего группового очага", - рассказала Балабкина.

Кроме того, еще один групповой случай заражения COVID-19, связанный с семейным мероприятием, зарегистрирован в Усть-Майском районе.

Всего, за последние сутки в республике зарегистрировано 244 новых случая COVID-19.

По словам вице-премьера Балабкиной, амбулаторный центр диагностики коронавируса будет организован на базе поликлиники №3 в Якутске. Также в скором времени ожидается открытие дополнительной лаборатории в поликлинике №1.

Как сообщалось, власти Якутии с начала сентября отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в регионе постепенно усиливаются меры борьбы с COVID-19.

На удаленный режим переводятся до 50% работников бюджетной сферы. Студенты Северо-Восточного федерального университета переводятся на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 года.

Ограничительные меры продлены до 30 ноября.