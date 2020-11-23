СКР проверит обстоятельства падения девочки с балкона четвертого этажа

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Томске следователи начали проверку по факту падения шестилетней девочки с балкона четвертого этажа, сообщили в СК.

Предварительно установлено, что девочка вечером 21 ноября упала с балкона в сугроб. Это произошло, пока ее мамы не было дома. Судя по видеозаписи камеры наблюдения, девочка сама встала и вернулась в подъезд. Ее госпитализировали с травмами.

Проверку по факту проводит и полиция. В областном управлении МВД 22 ноября сообщили, что на мать девочки составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП о неисполнении ею родительских обязанностей, протокол направлен в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Девочка ночь провела в реанимации больницы скорой помощи, затем ее перевели в отделение травматологии. На утро понедельника врачи оценивали ее состояние как близкое к удовлетворительному, сообщило региональное издание VTomske.