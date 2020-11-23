ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут экспертную встречу на тему "Турция при Эрдогане: глобальные интересы в полицентричном мире"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В четверг, 26 ноября, в 11:30 состоится вторая экспертная встреча в рамках совместного проекта ИМЭМО-"Интерфакс" "Россия и мир: профессиональный разговор" на тему "Турция при Эрдогане: глобальные интересы в полицентричном мире".

Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Модератор - Федор Войтоловский, директор ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН.

В дискуссии примут участие:

Ирина Свистунова, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН;

Алексей Малашенко, доктор исторических наук, профессор, независимый политолог;

Ирина Звягельская, руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН;

Алексей Давыдов, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

Вопросы для обсуждения:

Внутриполитическая динамика турецкого общества при Эрдогане;

Проекция турецкого влияния на Кавказ, Среднюю Азию, Россию, Южную Европу;

Турция на Ближнем Востоке;

Запад и Турция: проблемы взаимоотношений.

"Россия и мир: профессиональный разговор" - новый совместный проект ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и Группы "Интерфакс", в рамках которого проходит серия экспертных встреч, посвященных важнейшим событиям в мировой политике и экономике. Дискуссии с участием научных и общественных деятелей, представителей власти, проводятся ежемесячно, в онлайн-формате с прямой трансляцией на Youtube-канале.

Для участия в мероприятии представителям СМИ необходимо пройти предварительную онлайн аккредитацию на сайте interfax.ru/presscenter

Задать вопрос участникам пресс-конференции: presscenter@interfax.ru

Аккредитация и сбор вопросов завершается за час до начала мероприятия.

Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте interfax.ru/presscenter на странице анонса.