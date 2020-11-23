Два человека погибли при пожаре в частном доме в Мысках

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области началась доследственная проверка по факту гибели при пожаре в частном доме в Мысках 73-летнего мужчины и 11-летней девочки, сообщили в СК.

Пожар случился в доме, где жили мужчина и его жена. К жене хозяина в гости приехали ее 47-летняя дочь и внучка.

"Ночью, почувствовав запах гари, 47-летняя женщина разбила стекло в окне и вытащила свою мать, вернуться за ребенком и мужчиной не успела", - установило следствие.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с очагом в бане, пристроенной к дому.

По делу назначены экспертизы. Предварительно установлено, что семья полная, благополучная, на профилактических учетах не состояла.