Пьяный угонщик устроил смертельное ДТП в Петербурге, уходя от погони

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан местный житель, который, уходя на угнанном автомобиле от преследования полиции, спровоцировал автоаварию с погибшим и пострадавшими, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне, 22 ноября, вечером на Таллинском шоссе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль "Инфинити", который двигался с высокой скоростью и без номеров. На неоднократные требования дорожных полицейских об остановке водитель не реагировал.

Около 23:30 по московскому времени на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек преследуемый автомобиль врезался в "Рено Логан" под управлением 35-летнего мужчины. После инцидента водитель "Инфинити" попытался скрыться с места, однако его удалось задержать. В результате аварии пострадали три человека из "Рено"; позже один из пассажиров, 25-летняя женщина, скончалась, говорится в сообщении.

За рулем "Инфинити" находился 36-летний уроженец Саратовской области. Мужчина был пьян и не имел права на управление транспортным средством.

Со слов представителя дилерского центра, водитель угнал "Инфинити", который был сдан в автосалон по программе "трейд-ин", добавили в ведомстве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя доставили в полицию, с ним проводят процессуальные действия.