Пьяный угонщик устроил смертельное ДТП в Петербурге, уходя от погони
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан местный житель, который, уходя на угнанном автомобиле от преследования полиции, спровоцировал автоаварию с погибшим и пострадавшими, сообщает в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.
Накануне, 22 ноября, вечером на Таллинском шоссе сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль "Инфинити", который двигался с высокой скоростью и без номеров. На неоднократные требования дорожных полицейских об остановке водитель не реагировал.
Около 23:30 по московскому времени на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек преследуемый автомобиль врезался в "Рено Логан" под управлением 35-летнего мужчины. После инцидента водитель "Инфинити" попытался скрыться с места, однако его удалось задержать. В результате аварии пострадали три человека из "Рено"; позже один из пассажиров, 25-летняя женщина, скончалась, говорится в сообщении.
За рулем "Инфинити" находился 36-летний уроженец Саратовской области. Мужчина был пьян и не имел права на управление транспортным средством.
Со слов представителя дилерского центра, водитель угнал "Инфинити", который был сдан в автосалон по программе "трейд-ин", добавили в ведомстве.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя доставили в полицию, с ним проводят процессуальные действия.