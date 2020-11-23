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В Ростове-на-Дону горел доходный дом Сариевых

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В центре Ростова-на-Дону в ночь на понедельник произошел пожар в памятнике архитектуры - доходном доме Сариевых. Областное управление МЧС сообщило, что в 6:48 утра открытое горение было ликвидировано.

Четырехэтажное здание на момент пожара не использовалось. Из соседнего дома по адресу Большая Садовая улица, 92, эвакуировали 59 человек. Никто не пострадал.

Здание в стиле модерн было построено в 1902 году по проекту архитектора Андрея Нидермейера для нахичеванских купцов Сариевых. В верхних этажах дома были квартиры, внизу - торговые помещения. Долгое время в здании находилась библиотека имени Горького. Сейчас оно выставлено на продажу с условием реставрации.

Ростов-на-Дону МЧС Андрей Нидермейер

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