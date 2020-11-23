Девять учеников пермской школы почувствовали недомогание

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту ухудшения самочувствия девяти учеников школы N7 в Перми, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

По предварительным данным, учащиеся средней общеобразовательной школы N7 с углубленным изучением английского языка в Перми почувствовали недомогание, девять детей обратились в медучреждение. Сейчас все школьники находятся дома в удовлетворительном состоянии.

Прокуратура Ленинского района Перми проверяет качество питания и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

На сайте краевого Роспотребнадзора сообщается, что ведомство отобрало пробы воды и пищи, смывы с инвентаря в классах и столовой, у школьников и сотрудников пищеблока взяли биоматериал для исследования.

Местные СМИ со ссылкой на соцсети сообщают, что дети жаловались на тошноту и температуру.