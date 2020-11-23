Доллар подешевел на 24 копейки

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В понедельник утром курс рубля растет к доллару и евро на "Московской бирже" благодаря усилению интереса инвесторов к риску и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,86-76,13 рубля за доллар. По итогам первой минуты доллар подешевел на 24,25 копейки, до 75,96 рубля. Евро подешевел на 18,5 копейки, до 90,2 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 21,66 копейки к уровню закрытия пятницы, до 82,36 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,45 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,93 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти. Оптимизм инвесторов, в частности, связан с новостями о вакцине от коронавируса. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в минувшую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса, и руководитель американской государственной программы по подготовке к вакцинации Монсеф Слауи заявил, что вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

Инвесторы на этой неделе также ожидают публикации пересмотренных данных об изменении ВВП США в третьем квартале. Помимо этого, Федеральная резервная система (ФРС) в среду опубликует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 4-5 ноября.

Нефть продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что появление вакцин от COVID-19 позволит взять под контроль пандемию коронавируса. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к подъему цен на нефть почти на 20% в ноябре.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,38% - до $45,58 за баррель. В пятницу Brent подорожала на 1,7%, до $44,96 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 1,13%, до $42,53 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,2%, до $42,42 за баррель.