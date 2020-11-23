Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

В Думе предложили ввести в России понятие "курортных моногородов"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России необходимо ввести понятие "курортных моногородов" и сформировать меры поддержки для них, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"На наш взгляд, перспективной инициативой и стратегической мерой для развития внутреннего туризма в регионах может стать комплекс мер по формированию курортных моногородов", - сказал он в понедельник на "круглом столе" в Совете Федерации.

По словам Пайкина, сейчас в законодательстве РФ нет возможностей для господдержки городов, экономика которых основывается на санаторно-курортной деятельности или оказании туруслуг.

Глава думского комитета уточнил, что к курортным моногородам могут быть отнесены Кисловодск, Таганрог, Анапа, Туапсе, Сочи и другие населенные пункты, которые живут туризмом. Юридически они к моногородам сейчас не относятся и не могут получать существующие или возможные в будущем меры поддержки.

"Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", разработать критерии отнесения курортов к таким моногородам и сформировать возможные меры поддержки для них. Это позволит достичь амбициозных целей по развитию внутреннего туризма в нашей стране", - заключил Пайкин.

Борис Пайкин Госдума

Новости

Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Песков отказался комментировать перспективы нового назначения Чубайса

Подросток в Волгограде открыл стрельбу с балкона

Москва уступила Колыме в рейтинге социального благополучия

Москва уступила Колыме в рейтинге социального благополучия

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

Калининградский янтарный комбинат установил рекорд по добыче самородков

В Петербурге конфликт в родительском чате закончился стрельбой

"Росатом" и "Ростех" сохранят в рамках оптимизации институтов развития

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 25 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено более 25 тыс. случаев заражения COVID-19

Российская венчурная компания передана в управление РФПИ

Задержан бывший прокурор Новосибирска

Пандемия коронавируса

Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии

Умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');