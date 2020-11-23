В Думе предложили ввести в России понятие "курортных моногородов"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России необходимо ввести понятие "курортных моногородов" и сформировать меры поддержки для них, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"На наш взгляд, перспективной инициативой и стратегической мерой для развития внутреннего туризма в регионах может стать комплекс мер по формированию курортных моногородов", - сказал он в понедельник на "круглом столе" в Совете Федерации.

По словам Пайкина, сейчас в законодательстве РФ нет возможностей для господдержки городов, экономика которых основывается на санаторно-курортной деятельности или оказании туруслуг.

Глава думского комитета уточнил, что к курортным моногородам могут быть отнесены Кисловодск, Таганрог, Анапа, Туапсе, Сочи и другие населенные пункты, которые живут туризмом. Юридически они к моногородам сейчас не относятся и не могут получать существующие или возможные в будущем меры поддержки.

"Я предлагаю совместно поработать над введением понятия "курортный моногород", разработать критерии отнесения курортов к таким моногородам и сформировать возможные меры поддержки для них. Это позволит достичь амбициозных целей по развитию внутреннего туризма в нашей стране", - заключил Пайкин.