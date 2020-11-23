Путин похвалил российских миротворцев в Карабахе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Пользуясь случаем, хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев", - сказал Путин в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По его словам, оперативное разминирование позволило установить надежную связь в регионе, а развертывание российских миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв.

"Сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий", - сказал Путин.

Он отметил, что для решения имеющихся в регионе проблем создается межведомственный центр гуманитарного реагирования. "Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируется его специализированные подразделения", - добавил президент.