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Путин похвалил российских миротворцев в Карабахе

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил четкую и слаженную работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Пользуясь случаем, хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев", - сказал Путин в ходе совещания о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По его словам, оперативное разминирование позволило установить надежную связь в регионе, а развертывание российских миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв.

"Сейчас приоритетным направлением становится поддержка, помощь жителям этого региона, серьезно пострадавшего от боевых действий", - сказал Путин.

Он отметил, что для решения имеющихся в регионе проблем создается межведомственный центр гуманитарного реагирования. "Знаю, что с учетом стоящих перед центром задач сейчас формируется его специализированные подразделения", - добавил президент.

Владимир Путин Нагорный Карабах

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