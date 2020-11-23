Подросток в Волгограде открыл стрельбу с балкона

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Шестилетняя девочка пострадала в результате стрельбы из пневматического оружия, которую устроил подросток в Волгограде, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным оперативников, 22 ноября в полицию с заявлением обратился 39-летний мужчина. Местный житель рассказал, что в его машину стреляли из пневматического оружия, в результате разбилось лобовое стекло и осколки задели его шестилетнюю дочку.

"По горячим следам оперативники установили личность и задержали стрелявшего. Им оказался 17-летний подросток, который сознался в содеянном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток решил пострелять с балкона ради развлечения, в этот вечер они отдыхали вместе с друзьями у него дома.

Пострадавшему ребенку медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации родители отказались.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).