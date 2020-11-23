Казанец, отнявший у 80-летней пенсионерки продукты, осужден на три года

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, отнявшему у пенсионерки тележку с продуктами; через несколько дней после ограбления и пережитого стресса пожилая женщина скончалась.

"Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Как уточнил Галиев, в 2018 году обвиняемый уже был осужден за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Нападение произошло 4 апреля во дворе дома на улице Файзи в Казани. 80-летняя женщина возвращалась из магазина с продуктами в сумке. Грабитель дождался, когда во дворе не будет свидетелей и отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами. В результате потерпевшая получила травмы и лишилась имущества стоимостью более 6 тыс. рублей. Несколькими днями позже пожилая женщина скончалась.

Информация о смерти пожилой женщины, не пережившей стресс, появилась в соцсетях и вызвала широкий резонанс среди татарстанцев. На выложенном ролике видно, как грабитель дожидается, пока со двора уйдут все мужчины, после чего буквально швыряет пенсионерку на землю и убегает с ее сумкой.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).