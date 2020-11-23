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Петербуржец отсудил у "Ленфильма" 620 тыс. руб. за упавшее на его "Мерседес" дерево

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Петроградский суд Петербурга удовлетворил иск местного жителя Антона Бармашева к АО "Киностудия "Ленфильм" о возмещении ущерба за разбитый автомобиль, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

19 декабря 2019 года у дома на Новобелицкой улице (правообладателем земельного участка является АО "Ленфильм") на автомобиль Mercedes-Benz Е200 истца во время шторма упало дерево. По данным на сайте управления МЧС по городу, порывы ветра в тот день достигали 20 м/с, а в некоторых районах северной столицы - 28 м/с.

Специалисты оценили ремонт машины в 587 тыс. рублей. Истец попросил взыскать с "Ленфильма" стоимость ремонта, судебные расходы и госпошлину на общую сумму более 620 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Ответчик настаивал, что дерево упало под воздействием дополнительной ветровой нагрузки, в связи с чем "Ленфильм" не виноват в причинении вреда машине Бармашева. Однако представитель киностудии не предоставил допустимых доказательств падения дерева непосредственно из-за ветра. Как отметил суд, в соответствии со шкалой Бофорта, ветер со скоростью 25-28 м/с может вырвать дерево с корнем, а порывы до 20 м/с только раскачивают стволы и ломают сучья; между тем сила ветра в день инцидента не была определена. Также ответчик не оспорил указанный истцом размер ущерба, следует из пресс-релиза.

Суд полностью удовлетворил иск Бармашева. "Установив, что упавшее дерево росло на территории, принадлежащей ответчику, суд пришел к выводу, что ответственность за вред, причиненный истцу, должна быть возложена на АО "Ленфильм", - отметила пресс-служба.

Петербург Ленфильм

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