Экс-полицейские в Башкирии получили реальные сроки за взятки и вымогательства

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Уфы вынес приговор двум бывшим оперуполномоченным отдела экономической безопасности городского УМВД России, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как установлено в суде, в апреле 2017 года сотрудники полиции незаконно изъяли в специализированном магазине 25 сотовых телефонов iPhone на 447 тысяч рублей, потребовав с коммерсантов за их возврат, а также за последующее покровительство ежемесячную выплату в 15 тысяч рублей.

Позже 17 смартфонов полицейские вернули, получив 380 тысяч рублей "вознаграждения", а также 8 телефонов на 173 тысячи рублей.

В июне 2019 года при очередном получении денег они были задержаны сотрудниками службы собственной безопасности МВД по Башкирии. Их также уволили со службы "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

В зависимости от степени и роли участия в деле преступники были признаны виновными в получении взятки с вымогательством, превышении должностных полномочий, а также в том, что мешали законной предпринимательской деятельности.

Кроме этого, одному из полицейских инкриминировалось хранение и перевозка в своем автомобиле самодельного взрывного устройства с дистанционным управлением.

Обвиняемые свою вину в совершенных преступлениях не признали.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности в системе органов внутренних дел сроком на 8 лет. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.