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Зампред правления Сбербанка купил облигации банка на 300 млн рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов купил облигации кредитной организации на 300 млн рублей, следует из материалов банка.

Сделка прошла 20 ноября, Кузнецов стал владельцем 300 000 облигаций по 1000 рублей каждая. Приобретались бумаги выпуска RU000A102CU4, размещенные 20 ноября 2020 года со сроком погашения 17 ноября 2023 года и ставкой 5,44%.

Топ-менеджеры Сбербанка регулярно приобретают его акции и облигации. В частности, в марте Кузнецов нарастил свою долю в уставном капитале банка с 0,00059% до 0,00081%. Доля обыкновенных акций у Кузнецова выросла с 0,0006% до 0,00085%.

Сбербанк Станислав Кузнецов

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