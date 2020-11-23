Петербуржцев призвали не переживать из-за цветения водоемов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Периодическое цветение водоемов делает их непригодными для купания, но не должно вызывать опасений за экологическую безопасность, считает руководитель дирекции особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга Татьяна Ковалева.

"Всем известно, что размножение сине-зеленых водорослей происходит в богатой питательной среде - в частности, при повышении температуры. Прежде всего, это оказывает влияние на внешний вид водоемов и на возможность использовать их для купания. В то же время на побережье Финского залива очень часто появляются наносы при интенсивном размножении этих сине-зеленых водорослей и цианобактерий. Наносы имеют характерный запах и очень яркий цвет, который люди часто принимают за продукты химического происхождения", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

"Поскольку мы не видим никакой опасности и считаем это природным процессом, никаких особых действий мы не предпринимаем. Тем более мы не можем производить никаких действий в этой части в отношении водных объектов, особенно Финского залива", - подчеркнула Ковалева.

С ней согласился начальник экспертно-аналитического отдела Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу Никита Хромов. По его словам, в Финском заливе не выявили химического загрязнения воды, речь идет об естественном природном процессе цветения водорослей.