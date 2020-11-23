Боевую подготовку солдат будут улучшать с помощью плакатов времен ВОВ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Полигоны Западного военного округа оборудовали фронтовыми плакатами времен Великой Отечественной войны, призывающими быть бдительными, стойкими и верными присяге, сообщили в пресс-службе округа.

"Художественными элементами новых плакатов, которыми оборудуются полигоны, стали знаменитые советские фронтовые плакаты и фотографии военных лет. Это не только покажет военнослужащим преемственность поколений защитников Родины, напомнит о подвигах дедов, но и позволит повысить качество боевой подготовки подразделений", - сообщили начальник отделения военно-политической пропаганды округа майор Кирилл Егоров, слова которого приводит пресс-служба.

Как отмечают в пресс-службе, для каждого полигона плакаты будут подбираться индивидуально. "Так в Ленинградской области будут размещаться плакаты времен обороны Ленинграда, в Московской области - периода битвы за Москву и др. Комплекты плакатов разработаны для всех видов и родов войск", - сообщили в пресс-службе округа.

Новые плакаты будут установлены на полигонах ЗВО в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Брянской, Воронежской областях и других регионах.