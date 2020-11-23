Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Боевую подготовку солдат будут улучшать с помощью плакатов времен ВОВ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Полигоны Западного военного округа оборудовали фронтовыми плакатами времен Великой Отечественной войны, призывающими быть бдительными, стойкими и верными присяге, сообщили в пресс-службе округа.

"Художественными элементами новых плакатов, которыми оборудуются полигоны, стали знаменитые советские фронтовые плакаты и фотографии военных лет. Это не только покажет военнослужащим преемственность поколений защитников Родины, напомнит о подвигах дедов, но и позволит повысить качество боевой подготовки подразделений", - сообщили начальник отделения военно-политической пропаганды округа майор Кирилл Егоров, слова которого приводит пресс-служба.

Как отмечают в пресс-службе, для каждого полигона плакаты будут подбираться индивидуально. "Так в Ленинградской области будут размещаться плакаты времен обороны Ленинграда, в Московской области - периода битвы за Москву и др. Комплекты плакатов разработаны для всех видов и родов войск", - сообщили в пресс-службе округа.

Новые плакаты будут установлены на полигонах ЗВО в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Брянской, Воронежской областях и других регионах.

Минобороны РФ

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал идею сделать COVID-рекомендации обязательными для бизнеса

Навальный попал в больницу

Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

За неправомерное использование знака журналиста на митинге предложено штрафовать

За неправомерное использование знака журналиста на митинге предложено штрафовать

Башкирское издание наказали за видео с матом и избиением ребенка

Пандемия коронавируса

В Подмосковье оценили эффективность режима самоизоляции для пожилых

В Подмосковье оценили эффективность режима самоизоляции для пожилых
Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что в Москве пропускной режим пока не обсуждается

Полковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 году

Полковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 году

Сервис для оформления ДТП без полицейских заработал по всей России

Сервис для оформления ДТП без полицейских заработал по всей России

Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о компенсации морального вреда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');