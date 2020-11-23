Башкирское издание наказали за видео с матом и избиением ребенка

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Кировского района Уфы оштрафовал руководство уфимского интернет-портала "Ufa Time" и редакцию в общей сложности почти на 500 тыс. рублей за публикацию видео, на котором мать и отец избивают и ругают матом сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Издание наказали в том числе за публикацию видео с участием несовершеннолетнего без разрешения его родителей.

Главный редактор и директор "Ufa Time" оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый, а само издание - на 400 тыс. рублей за размещение в интернете "видеоматериала, содержащего информацию о несовершеннолетнем, включая видеоизображение несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, аудиозапись его голоса, позволяющую прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего".

За распространение в этом видео нецензурной брани их оштрафовали еще на суммы от 5 до 20 тыс. рублей.

Все решения суда уже обжалованы, материалы дел направлены на апелляционное рассмотрение в Кировский районный суд Уфы.

Публикация о жестоком обращении с ребенком вышла на сайте "Ufa Time" летом 2020 года. По словам журналистов, во дворе жилого дома в Благовещенске мать била ребенка и выкручивала ему руку, требуя, чтобы он признался в краже денег, а затем отец ударил его кулаком в живот. Видео сделали очевидцы. После публикацию семью начали проверять правоохранительные органы.

Однако Рoскомнадзор нашел нарушения в действиях журналистов и обратился в суд.

В "Ufa Time" настаивают, что на видео невозможно узнать ребенка и что голоса участников событий искажены. Также журналисты убеждены, что бившие ребенка родители не разрешили бы публиковать видео, тогда как публикация помогла мальчику.

Размер штрафов поставил издание на грань банкротства, утверждают в редакции.