Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 23.11В России 2 114 502+25 173В мире 58 649 324+506 202

Башкирское издание наказали за видео с матом и избиением ребенка

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Кировского района Уфы оштрафовал руководство уфимского интернет-портала "Ufa Time" и редакцию в общей сложности почти на 500 тыс. рублей за публикацию видео, на котором мать и отец избивают и ругают матом сына. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Издание наказали в том числе за публикацию видео с участием несовершеннолетнего без разрешения его родителей.

Главный редактор и директор "Ufa Time" оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый, а само издание - на 400 тыс. рублей за размещение в интернете "видеоматериала, содержащего информацию о несовершеннолетнем, включая видеоизображение несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, аудиозапись его голоса, позволяющую прямо или косвенно установить личность несовершеннолетнего".

За распространение в этом видео нецензурной брани их оштрафовали еще на суммы от 5 до 20 тыс. рублей.

Все решения суда уже обжалованы, материалы дел направлены на апелляционное рассмотрение в Кировский районный суд Уфы.

Публикация о жестоком обращении с ребенком вышла на сайте "Ufa Time" летом 2020 года. По словам журналистов, во дворе жилого дома в Благовещенске мать била ребенка и выкручивала ему руку, требуя, чтобы он признался в краже денег, а затем отец ударил его кулаком в живот. Видео сделали очевидцы. После публикацию семью начали проверять правоохранительные органы.

Однако Рoскомнадзор нашел нарушения в действиях журналистов и обратился в суд.

В "Ufa Time" настаивают, что на видео невозможно узнать ребенка и что голоса участников событий искажены. Также журналисты убеждены, что бившие ребенка родители не разрешили бы публиковать видео, тогда как публикация помогла мальчику.

Размер штрафов поставил издание на грань банкротства, утверждают в редакции.

Уфа Башкирия Благовещенск

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

Мишустин поддержал идею сделать COVID-рекомендации обязательными для бизнеса

Навальный попал в больницу

Суд оставил без движения иск Навального к Пескову

За неправомерное использование знака журналиста на митинге предложено штрафовать

За неправомерное использование знака журналиста на митинге предложено штрафовать
Пандемия коронавируса

В Подмосковье оценили эффективность режима самоизоляции для пожилых

В Подмосковье оценили эффективность режима самоизоляции для пожилых
Пандемия коронавируса

В правительстве заверили, что в Москве пропускной режим пока не обсуждается

Полковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 году

Полковника полиции из Дагестана обвинили в пособничестве терактам в метро Москвы в 2010 году

Сервис для оформления ДТП без полицейских заработал по всей России

Сервис для оформления ДТП без полицейских заработал по всей России

Потерпевшие по делу Ефремова отказались от иска о компенсации морального вреда

Apple получила в РФ частоты для тестирования альтернативы Bluetooth

Apple получила в РФ частоты для тестирования альтернативы Bluetooth
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');