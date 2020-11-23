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В Думе предложили штрафовать за нарушение финансирования массовой акции

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) может появиться штраф за нарушение порядка финансирования массовой акции.

Согласно документу (№ 1060689-7), в статью 20.2 КоАП, регулирующую штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовой акции, предлагается внести две дополнительных части – 9 и 10.

В соответствии с ними, гражданину за нарушение порядка сбора и расходования средств на проведение акции может быть назначен штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. То же правонарушение для должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тыс. рублей.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права, предлагается назначить штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей (от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц).

Как сообщалось, депутат Вяткин на прошлой неделе внес в Думу законопроект (№ 1057230-7), по которому предлагается ввести строгие правила контроля за финансированием массовых акций. Инициатива предполагает, что деньги на проведение массового мероприятия должны будут аккумулироваться на специальном счете, и финансирование акции из других источников будет незаконным.

При этом запрещается получение денег и имущества на проведение мероприятия от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, граждан России моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

Все жертвователи должны будут указать подробные данные о себе при переводе: граждане - номер паспорта, а юрлица - ИНН и дату регистрации. После мероприятия организатору нужно будет отчитаться о расходовании средств на массовую акцию тому органу исполнительной власти, который согласовал ее проведение.

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