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Бывший главный криминалист МВД осужден на восемь лет за мошенничество

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего начальника Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД Петра Гришина по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ему также назначен штраф в размере 1,5 млн рублей. Кроме этого, суд лишил Гришина звания генерал-лейтенанта полиции.

Экс-заместитель Гришина – Олег Мазуров получил семь лет колонии со штрафом в 1,3 млн рублей и лишением звания полковника полиции.

Еще одного фигуранта дела бывших высокопоставленных сотрудников МВД – бизнесмена Сергея Нарутова суд приговорил к семи годам лишения свободы со штрафом в 1,3 млн рублей.

Также суд взыскал с осужденных в пользу МВД 62 млн 434 тыс. 848 руб. 71 коп. по иску о возмещении ущерба.

Гришину и Мазуру в качестве дополнительного наказания суд запретил занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три года.

Все трое осужденных признаны виновными в особо крупном мошенничестве – по три эпизода (часть 4 статьи 159 УК РФ), Гришин также признан виновным в незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 22 УК РФ).

Фигуранты были задержаны в декабре 2017 года. Следствие изначально вменило им хищение бюджетных 89 млн рублей при закупке в МВД РФ криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений. По версии следствия, офицеры обеспечили заключение государственных контрактов по завышенной стоимости с подконтрольными Нарутову компаниями.

Фигуранты вину не признали.

МВД РФ Петр Гришин

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