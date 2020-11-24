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Подозреваемый в убийстве житель Дагестана подорвал себя при задержании

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в убийстве житель Дагестана погиб при задержании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"Инцидент произошел сегодня в селении Шава Кизлярского района на границе с Чечней. Подозреваемый в убийстве человека местный житель, когда к нему пришли полицейские, взорвал гранату, он скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. В доме погибшего нашли автомат "Сайга", причину происшествия устанавливают.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов в связи с этой информацией.

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