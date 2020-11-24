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Кубанского альпиниста нашли живым на Эльбрусе на третьи сутки поисков

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии на третьи сутки нашли и эвакуировали альпиниста из Краснодарского края, заблудившегося на склоне Эльбруса, сообщает ГУ МЧС России по республике во вторник.

"Сегодня, 24 ноября, в 10:30 спасателям удалось найти потерявшегося туриста. Мужчину 1995 года рождения обнаружили на юго-восточном склоне (район ледовой базы) на высоте 3750 метров", - говорится в сообщении.

Спасатели оказали первую помощь туристу, напоили чаем и на вертолете эвакуировали вниз. Мужчину с обморожением конечностей передали сотрудникам скорой помощи для транспортировки в ЦРБ города Тырныауз.

Информация о том, что на горе Эльбрус, на высоте 3500-4000 метров над уровнем моря, в районе "Гара-Баши" заблудился турист 1995 года рождения из Краснодарского края, поступила в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР 22 ноября.

По данным МЧС, во время поисковой операции спасатели поддерживали связь с альпинистом. Однако потерявшийся мужчина не мог сориентировать сотрудников МЧС по своему точному местоположению.

Кабардино-Балкария Эльбрус

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