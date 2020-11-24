В Ивановской области задержан сбежавший из психбольницы насильник

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Ивановской области задержала 63-летнего насильника, который сбежал из психбольницы.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, в полицию Иваново поступило заявление от мамы 10-летней школьницы: на девочку напал мужчина, угрожая ножом затащил ее в заброшенный дом и совершил "сексуальные действия насильственного характера".

Предполагаемым насильником оказался уроженец Ярославской области, который находился в федеральном розыске.

В ночь на 24 ноября злоумышленник был задержан.

По данным ярославских СМИ, мужчина сбежал из психиатрической больницы в Ярославле. По решению суда принудительно лечился за серию изнасилований и параллельно преподавал физкультуру в медучреждении. Первое свое преступление он совершил еще в 1996 году.