Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 168 889+519 565

В Туле умер один из разработчиков РСЗО "Торнадо-С" Аляжединов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" Вадим Аляжединов скончался во вторник, говорится в сообщении на сайте предприятия.

"24 ноября на 63-м году ушел из жизни заслуженный конструктор Российской Федерации, главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева Аляжединов Вадим Рашитович", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при непосредственном участии Аляжединова были созданы новейшие автоматизированные дальнобойные реактивные системы залпового огня "Ураган-1М", "Торнадо-С", найдены новые оригинальные технические решения, позволившие практически вдвое увеличить дальность стрельбы реактивных снарядов.

"Торнадо-С" является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО "Смерч". Может поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами, а также использовать корректируемые боеприпасы. В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания

Тульское ОАО "НПО "Сплав" является единственным предприятием в России по проектированию и разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гильз, в том числе "Град", "Ураган", "Смерч". Предприятие было основано в 1945 году. Входит в "Ростех".

НПО Сплав Вадим Аляжединов Торнадо-С Ураган-1М

Новости
Пандемия коронавируса

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Захвативший в заложники своих детей петербуржец состоит на учете у психиатра

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день

Медведев призвал ввести допвыплаты за ненормированный рабочий день
Пандемия коронавируса

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны

Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до весны
Пандемия коронавируса

В РФ не зафиксировано ни одного случая повторного заражения COVID-19

Прокурор потребовал 17 лет колонии для экс-главы Марий Эл Маркелова

ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

Эффективность вакцины "Спутник V" превысила 95%

Законопроект о Госсовете прошел второе чтение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');