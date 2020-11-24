В Туле умер один из разработчиков РСЗО "Торнадо-С" Аляжединов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО "Сплав" Вадим Аляжединов скончался во вторник, говорится в сообщении на сайте предприятия.

"24 ноября на 63-м году ушел из жизни заслуженный конструктор Российской Федерации, главный конструктор направления реактивных систем залпового огня НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева Аляжединов Вадим Рашитович", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что при непосредственном участии Аляжединова были созданы новейшие автоматизированные дальнобойные реактивные системы залпового огня "Ураган-1М", "Торнадо-С", найдены новые оригинальные технические решения, позволившие практически вдвое увеличить дальность стрельбы реактивных снарядов.

"Торнадо-С" является модифицированной версией высокоэффективной РСЗО "Смерч". Может поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами, а также использовать корректируемые боеприпасы. В 2015 году РСЗО "Торнадо-С" прошла государственные испытания

Тульское ОАО "НПО "Сплав" является единственным предприятием в России по проектированию и разработке реактивных систем залпового огня (РСЗО) и гильз, в том числе "Град", "Ураган", "Смерч". Предприятие было основано в 1945 году. Входит в "Ростех".