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Арестован волгоградец, напавший с монтировкой на полицейских

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Волгограда арестовал на два месяца местного жителя, подозреваемого в нападении на сотрудников ДПС, сообщает управление СК РФ по Волгоградской области.

Выездное судебное заседание прошло в больничной палате, где сейчас лечится 35-летний подозреваемый.

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении 35-летнего волгоградца.

Как сообщалось, днем в субботу в Дзержинском районе Волгограда наряд ДПС попытался остановить машину BMW без госномеров. Водитель проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Когда автомобиль нарушителя заблокировали, водитель вышел и ударил монтировкой по голове старшего лейтенанта полиции. Его напарник сначала выстрелил из табельного оружия в воздух, а затем - по ногам нападавшего. Полицейский и автомобилист были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья). В ближайшее время водителю будет предъявлено обвинение.

Волгоград

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