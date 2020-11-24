Самарский суд оценил 6 лет использования рабского труда в 10,5 года колонии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Эльсевер Азиев из Самарской области приговорен к десяти с половиной годам колонии строгого режима за то, что похитил двух человек и шесть лет использовал их рабский труд, сообщило региональное управление СКР.

Следствие и Кинельский районный суд установили, что он с 2012 года по 2018 год удерживал двух мужчин, не имеющих средств к существованию, в доме у своих родственников в поселке Вертявка Самарской области. Пленников он заставлял заниматься строительно-ремонтными работ на территориях торгового центра, детского сада, школы, административных зданий.

Документы у работников были отобраны, зарплату им не платили. Один из потерпевших пытался сбежать в село Богатое, но был пойман и насильно возвращен обратно с угрозами, добавили в областной прокуратуре.

Потерпевших он запугивал, грозил расправиться с их семьями, применял физическое насилие, напомнили в СК.

Азиева задержали в августе 2018 года.