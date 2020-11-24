Отелям запретят принимать детей без нотариальной доверенности родителей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Новое постановление правительства запретит отелям заселять детей до 14 лет, путешестующих без родителей, если у них не будет нотариально заверенной доверенности от родителей на сопровождающее лицо. Доверенность можно оформить один раз на срок, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал это постановление 18 ноября, оно вступит в силу с января. Эти изменения вызвали серьезную озабоченность у туроператоров, которые занимаются детским туризмом, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Туроператоры считают, что это требование очень навредит организованному туризму. При посадке в самолет, на поезд и теплоход, для поездки в детский лагерь нотариально заверенные разрешения от родителей не нужны. Так что совершенно непонятно, откуда это требование взялось в новых гостиничных правилах, к тому же, как выяснилось, без согласования с Ростуризмом и специалистами туротрасли", - сказала она.

В РСТ считают, что новое требование коснется не только организованных групп детей, скажется на туризме в целом, поскольку дети путешествуют также с бабушками и другими родственниками.

"Для двухдневной групповой поездки доверенность обойдется примерно в 20% от стоимости тура, и родители должны будут потратить время на ее оформление. Да и вообще собирать группы теперь будет значительно тяжелее", - предупредила Тюрина.

По ее словам, мера выглядит абсолютно избыточной еще и потому, что родитель, купивший путевку, заключает с туркомпанией договор. И странно предполагать, что он не знает, куда и с кем поехал его ребенок.

В Минпросвещения считают, что новые правила не соответствуют другим законам и Конституции, добавила Тюрина.

Представители турбизнеса готовят совместное обращение и попросят правительство изменить новые правила, например, отменив требование о нотариально заверенной доверенности, или хотя бы отложив его введение.

"Аргументировать отмену нормы можно тем, что полномочия сопровождающего возникают в силу договора. Но в таком случае форма документа должна быть утверждена совместно Ростуризмом и МВД. Еще один вариант - ввести возможность подтверждения полномочий сопровождающего на едином портале Госуслуг", - заключила Тюрина.

Глава юридического агентства "Персона Грата" и руководитель правовой комиссии РСТ Георгий Мохов считает важными для отрасли еще несколько изменений, которые вводятся новыми правилами. В частности, гостиницы будут обязаны заключать договоры со всеми постояльцами. Договор считается заключенным в случае проведения платежа за бронирование.

Цена номера соответствующей категории устанавливается одинаковой для всех потребителей, за исключением случаев, когда законодательством или локальными нормативными актами исполнителя допускается предоставление льгот и преимуществ для отдельных категорий потребителей.

Введено понятие гарантированного бронирования: когда гостиница ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного заезда. В случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или незаезда с потребителя взимается плата за фактический простой номера, но не более чем за сутки. При опоздании более чем на сутки договор прекращается.

Среди других изменений: расчетный час теперь устанавливается администрацией, а разница между временем выезда из номера и заезда не может превышать три часа. Список бесплатных услуг сокращен: исключена обязанность предоставлять иголки, нитки, один комплект посуды и столовых приборов.

При раннем заезде доплата составит не больше стоимости за половину суток. Но если период от времени заселения до времени заезда составляет более 12 часов, плата за проживание взимается с потребителя в порядке, установленном исполнителем.

Также исключено положение о праве гостиницы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Прежняя редакция правил устанавливала право одностороннего отказа от договора как потребителя, так и гостиницы, в случае если потребитель нарушает условия договора.