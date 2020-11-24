Сотрудников алтайского благотворительного фонда задержали за похищение пациентов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае задержали трех руководителей и двух сотрудников благотворительного фонда "Ключ в жизнь" по делу о незаконном лишении свободы якобы для лечения зависимости от наркотиков и алкоголя, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании помощи по программе "12 шагов", обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов. Однако после того как зависимые попадали в "пансионат", их незаконно лишали свободы, применяя физическое и психологическое насилие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторых потерпевших они похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации.

В зависимости от роли каждого сотрудники фонда обвиняются по статьям "незаконное лишение свободы человека" и "похищение человека". В отношении четверых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пятому суд назначил домашний арест.