Проверка начата в детсаду Переславля-Залесского, где мерзнут дети

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Ярославской области проверяет информацию об отсутствии отопления в одном из дошкольных учреждений Переславля-Залесского, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным СМИ, в одном из детских садов Переславля-Залесского дети вынуждены ходить в помещении в верхней одежде из-за отсутствия отопления. Родители утверждают, что администрация детсада не может решить проблему несколько дней.

Прокуроры намерены дать оценку исполнению требований законодательства о безопасном пребывании детей в образовательной организации.