Жительница Новосибирска перечислила "ведунье" из Карелии 2,5 млн руб.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Жительница Новосибирска нашла в интернете объявление экстрасенса в Карелии и в течение года платила ей деньги за "помощь" в устройстве личной жизни, сообщается в пресс-релизе МВД РФ.

Полиция Карелии получила сигнал от коллег из Новосибирской области о деятельности жительницы республики.

Правоохранительные органы проверили информацию и установили, что в 2019 году сибирячка нашла в интернете объявление некой ведуньи из глубинки Карелии, которая предлагала помощь в устройстве личной жизни, услуги она обещала оказывать на расстоянии.

Женщина связалась с экстрасенсом и вскоре сделала первоначальный взнос. Затем в течение года она исправно производила оплату после каждого дистанционного сеанса, во время которых аферистка, к примеру, говорила, что на закате будет гадать на картах и читать молитвы.

В общей сумме потерпевшая заплатила лжегадалке порядка 2,5 млн рублей, но никаких изменений в своей личной жизни так и не заметила. Тогда она обратилась в полицию.

Карельские полицейские установили личность и местонахождение лжеведуньи. Ее доставили в ОМВД России по Пряжинскому району, она созналась в содеянном. Полученные от "клиентки" деньги она уже потратила.

Возбуждено дело о мошенничестве, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.