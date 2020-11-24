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Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП в Башкирии с участием пьяного ребенка

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход доследственной проверки по факту ДТП в Башкирии, в результате которого пострадал девятилетний ребенок, сообщает пресс-служба комитета.

"По результатам анализа крови, взятой у мальчика сразу после происшествия, в ней установлено содержание этилового спирта в концентрации 0,33 г/л. При этом сведений об употреблении ребенком алкоголя не установлено", - отмечается в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел 8 июля 2020 года в Мишкинском районе республики. Автомобиль УАЗ столкнулся с 9-летним велосипедистом. В результате ребенок получил серьезные травмы. По данным медиа, автомобиль принадлежит "Почте России". Высказывались предположения, что виновником аварии стал мальчик, который находился в алкогольном опьянении.

Региональное следственное управление направило в прокуратуру ходатайство об изъятии уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел и передаче его для дальнейшего расследования в СКР.

СК РФ Башкирия ДТП

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