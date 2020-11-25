Десятки многоэтажек остались без отопления в Новосибирске

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Новосибирского филиала "Сибирской генерирующей компании" устраняют повреждения на магистральных теплосетях в Октябрьском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба филиала.

Согласно сообщению, в зоне отключения оказались 69 многоквартирных домов и четыре социальных объекта. Завершить работы планируется к 17:00 по местному времени.

Температура воздуха в среду в Новосибирске, по данным метеорологов, составит до минус семи градусов по Цельсию. Сейчас в городе пять градусов ниже нуля.

СГК создана в 2009 году для управления "Кузбассэнерго" и "Енисейской ТГК". Основные активы группы находятся на территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областей, Хакасии и Тувы. СГК принадлежат 5 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью - 16 ГВт и тепловой мощностью - 26 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 10 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири.