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"Житель СССР" задержан в Барнауле за отказ надеть маску в ТЦ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские в Барнауле задержали местного жителя, который вызвал их после отказа в обслуживании в торговом центре из-за отсутствия медицинской защитной маски в период пандемии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре главного управления МВД РФ по региону в среду.

"В один из торговых центров покупатель вызвал сотрудников полиции в связи с тем, что его не обслуживали, так как он отказывался надеть маску, заявляя о нарушении своих прав. По вызову прибыл наряд полиции, гражданину разъяснили требования указа губернатора края. В результате посетителя торгового центра доставили в отдел полиции. В его отношении составили протокол по статье 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС)". - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что санкция для физических лиц предусматривает предупреждение или штраф до 30 тыс. рублей. Материалы направлены в суд для принятия решения.

Сам "антимасочник" разместил в соцсетях видео, на котором он вызывает полицию в торговый центр и беседует со стражами порядка. В этом разговоре мужчина заявляет о том, что не знает о существовании указа губернатора и "не желает знать, так как родился в СССР и подчиняется законам СССР". Житель Барнаула на видеозаписи утверждает, что отказ в обслуживании в магазине - преступление и требует принять меры в отношении администрации и продавцов.

Нынешний случай уже не первый в Барнауле, связанный с отказом людей соблюдать меры защиты от коронавируса. Так, в конце октября полицейские задержали 17 жителей города, которые массово отказались надевать медицинские маски в трамвае и снимали все происходящее на телефоны. В результате движение трамваев было заблокировано.

По данным мэрии, только за неделю электротранспорт в Барнауле простоял без движения в совокупности более 4,5 часов из-за пассажиров, отказывающихся надеть маски в период пандемии коронавируса. Из-за простоев МУП "Горэлектротранс" Барнаула за несколько дней потерял около 50 тыс. рублей планового дохода.

Барнаул МВД РФ Коронавирус

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