По факту гибели семьи при взрыве в Кургане возбуждено дело

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Следователи в Кургане возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате взрыва бытового газа в жилом строении, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

"По предварительным данным, погибшие - это члены одной семьи, среди жертв - 16-летний подросток", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным регионального СУ СКР, в ночь на 24 ноября произошел взрыв бытового газа в одноэтажном строении, состоящем из гаражного бокса и пристроенных к нему жилых помещений.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В рамках следствия будет проверена документация на подключение строения к газовому оборудованию.