Председатель ТСЖ в Иркутске стала фигурантом 23 уголовных дел

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Более 20 уголовных дел возбуждено в отношении председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Иркутске за уклонение от исполнения судебных решений, сообщает в среду пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону.

"23 уголовных дела возбуждено в отношении председателя ТСЖ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель ТСЖ уклонялась от исполнения 23 решений судов о взыскании задолженности за коммунальные услуги и потребление тепло- и электроэнергии в пользу ресурсоснабжающих организаций на общую сумму 5,9 млн рублей.

"Гражданка исполнять судебные решения не спешила, умышлено игнорировала требования судебного пристава-исполнителя. Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения 23 уголовных дел по ч.2 ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта)", - говорится в сообщении.

Указанная часть статьи 315 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.