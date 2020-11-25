В Кремле призвали не путать работу миротворцев и гуманитарного центра в Карабахе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Центр гуманитарного реагирования занимается решением проблем, которые усугубились войной в Нагорном Карабахе, миротворческая миссия выполняет другие функции, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у Пескова спросили, действительно ли расширяется миротворческая миссия в Карабахе с учетом того, что туда направляются, в том числе, врачи и специалисты для решения вопросов теплоснабжения, и с чем это связано.

"Нет, это ошибочное впечатление. С одной стороны, не нужно их полностью разделять, но и не нужно путать чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром - совместный гуманитарный центр, который открыт и функционирует там, набирает, собственно, свои обороты", - сказал Песков.

Он добавил: "Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, вот гуманитарный центр как раз ими и занимается. И все, что происходит, это как раз в этих рамках".

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