В Петербурге однорукого форточника и его подельника нашли по следам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Оперативники уголовного розыска северной столицы раскрыли серию квартирных краж с помощью сравнительной экспертизы по следам обуви с мест преступлений, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МВД.

Двое ранее судимых мужчин, 36 и 37 лет, один из которых без руки, были задержаны 23 ноября по подозрению в краже техники и украшений из квартиры на Софийской улице. При обыске у них обнаружили часть похищенного, а также инструменты для взлома пластиковых окон, говорится в сообщении.

Установлена причастность задержанных еще к 16 эпизодам квартирных краж во Фрунзенском, Калининском и Московском районах Петербурга в период с августа по октябрь текущего года. Общая сумма похищенного превысила 2,7 млн рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Подозреваемые заключены под стражу. Полиция полагает, что фигуранты могут быть причастны и к другим преступлениям.