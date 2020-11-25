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Четверть россиян столкнулась с проблемами в соцобслуживании в период пандемии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Проблемы с социальным обслуживанием возникли у 25% россиян, получавших услуги в этой сфере в период пандемии и действия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Исследование показало, что чаще всего с проблемами в социальном обслуживании сталкивались граждане в возрасте 35-44 лет (34%). Согласно опросу, на эти трудности женщины жалуются чаще мужчин - это 27% и 23% респондентов соответственно.

С проблемами при получении социальных услуг в большей мере сталкивались жители городов с населением не менее 1 млн человек (34%). В Москве доля таких респондентов составила 26%.

По данным ВЦИОМ, сложности с попаданием на прием в медучреждения, многие из которых не работали, проблемы с получением услуг в больницах, трудности с вызовом врача на дом стали основными проблемами, о которых говорили участники опроса.

При этом три четверти россиян (75%), получавших услуги в рамках соцобслуживания в этот период, не сталкивались с проблемами. Наиболее позитивные впечатления остались у россиян в возрасте 60 лет и старше (86%).

По данным исследования, в текущем году услуги в рамках соцобслуживания получали 27% россиян, среди молодежи в возрасте до 24 лет - более трети (37%). Не получали данные услуги - 72% опрошенных.

Всероссийский инициативный опрос проводился 7 ноября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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