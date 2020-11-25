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Вертолет зацепился за мачту освещения при посадке в Волгограде

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Вертолет Южного таможенного управления совершил жесткую посадку в аэропорту Волгограда, зацепив мачту освещения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительной информации, около 12:15 по московскому времени, вертолет Ми-8 Южного таможенного управления повредил мачту освещения, которая упала на хвостовую балку и разрушила лопасти основного винта. Осколками лопастей, по предварительной информации, был поврежден еще вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что аэропорт работает в штатном режиме, погибших и пострадавших нет.

Позднее пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова подтвердила "Интерфаксу", что вертолет Ми-8 в среду совершил жесткую посадку в аэропорту Волгограда.

"Командир вертолета Ми-8 при заруливании на место стоянки не справился с управлением и задел лопастями мачту освещения, в результате чего мачта и само воздушное судно были повреждены, пострадавших нет", - сказала Голодова.

Она отметила, что на регулярность рейсов инцидент не повлиял, аэропорт работает по расписанию полетов.

Волгоград

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