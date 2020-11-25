Мэр Новокузнецка сообщил об остром дефиците кадров в сфере пассажирских перевозок

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Транспортным предприятиям Новокузнецка не хватает около 600 работников для полноценной организации перевозок жителей города, сообщил глава города Сергей Кузнецов в соцсетях в среду.

"Сегодня потребность в специалистах остается высокой. Трудоустроить готовы несколько сотен человек. Нужны - слесари, электрики, механики, диспетчеры производства, секретари и, пожалуй, самое главное звено автотранспортного предприятия - водители. Подчеркиваю, ставку мы делаем на местных водителей! И компании готовы взять на работу еще около 600 человек", - написал Кузнецов в своем инстаграме в среду.

Он уточнил, что до 1 февраля новые водители будут получать 338 рублей в час, а, те, кто работает с начала транспортной реформы, - 400 рублей в час. Для набора персонала в городе ежедневно будут проходить ярмарки вакансий.

Также мэр сообщил, что провел две встречи с местными жителями и предпринимателями, работавшими до начала реформы в сфере пассажирских перевозок, а также совещание межведомственной комиссии, которая будет помогать в трудоустройстве бывшим сотрудникам муниципальных автотранспортных предприятий и частных перевозчиков.

"Если человек находится в трудной жизненной ситуации, пишет заявление, создается комиссия по этому заявлению, социальная защита выходит на место и смотрит, чем можно помочь. Семьи с детьми, инвалидами, если таковые есть - на особом контроле. Кому, действительно, необходима материальная помощь, выдаем", - подчеркнул градоначальник.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что некоторые сотрудники транспортных предприятий, недовольные проводимой реформой, накануне, 24 ноября, днем зашли в администрацию и потребовали встречи с Кузнецовым, но так как он к ним не вышел, они остались ночевать в здании и покинули его только в среду утром.

Как сообщалось, накануне власти и транспортная компания ООО "Питеравто" договорились о бесплатном проезде в автобусах компании до конца ноября из-за ошибок предприятия на старте транспортной реформы. Также было опровергнута появившаяся в различных источниках информация об отставке Кузнецова.

Транспортный коллапс в Новокузнецке

Утром 18 ноября, в день старта транспортной реформы в Новокузнецке, жители различных районов города не смогли уехать, так как переполненный общественный транспорт проезжал мимо, опаздывал от расписания от 20 минут до часа или не приезжал вообще. По данным Гидрометцентра, в среду утром температура в Новокузнецке опускалась до минус 16 градусов.

Кузнецов обвинил в произошедшем компанию "Питеравто", сотрудники которой не смогли отладить программное обеспечение для навигации и оплаты проезда и не обучили водителей. Кроме того, еще одной "неожиданной проблемой" стали валидаторы, которые быстро разряжались из-за мороза.

Ранее Кузнецов заявлял, что город не смог вовремя получить 100 автобусов для подготовки к транспортной реформе из-за простоя курганского завода по причине массовой заболеваемости сотрудников коронавирусом.

Согласно транспортной реформе, помимо обновления транспортного парка число городских маршрутов должно будет сократиться с 80 до 50 за счет исключения дублирующих.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, в 2020 году компания "Питеравто" заключила 22 госконтракта на 18,3 млрд рублей на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в Новокузнецке и Санкт-Петербурге.