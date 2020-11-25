МВД пообещало 1 млн руб. за сведения об убийце матери и дочки на Урале

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Полиция готова заплатить 1 млн рублей за информацию о мужчине, подозреваемом в убийстве 36-летней женщины и ее 12-летней дочери осенью 2018 года в Нижнем Тагиле (Свердловская область), сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Тому, кто предоставит информацию, которая поможет установить личность подозреваемого, МВД гарантирует конфиденциальность и вознаграждение в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным Горелых, к преступлению, совершенному 20 октября в одной из квартир дома N87 по проспекту Ленинградский в Нижнем Тагиле, может быть причастен мужчина славянской внешности, на вид 30-35 лет.

"Он был одет в темную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца", - сообщил Горелых.

Отмечается также, что из квартиры жертв убийства были похищены ноутбук и планшет.