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Жителей Подмосковья предупредили о тумане и гололедице

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс Подмосковья предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий и призывает быть аккуратными на дорогах.

"Сегодня вечером и до утра четверга на территории Московской области ожидаются туман и местами гололедица, ветер до 10 метров в секунду. Также в некоторых округах прогнозируют умеренные осадки в виде снега или мокрого снега. (...) Призываем автомобилистов быть аккуратными на дорогах, не совершать резких манёвров, неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендуют переходить проезжую часть только в зонах пешеходных переходов, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, и обязательно надеть световозвращатели.

В областном Минтрансе отметили, что дорожные службы готовы оперативно отреагировать на ухудшение погодных условий.

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