Пятерых криминальных авторитетов будут судить в Вологодской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Расследование уголовного дела в отношении пятерых криминальных авторитетов завершено в Вологодской области, сообщает пресс-служба МВД РФ в среду.

По материалам дела, один из фигурантов в период с 1986 по 2019 год, имея статус так называемого вора в законе, обязывал лиц уголовно-преступной среды с более низким криминальным статусом подчиняться своей воле. Лидер криминальной сферы назначил на высшие посты в неформальной иерархии трех мужчин. В частности, им были назначены так называемые смотрящие за городами Череповец, Великий Устюг и Вологда.

В 2019 году при проведении спецоперации в Вологде и Череповце криминальный лидер и его назначенцы в возрасте от 34 лет до 61 года были задержаны. Еще один "авторитет", проходящий по этому уголовному делу, отбывает наказание в местах лишения свободы.

Оперативники задокументировали противоправную деятельность этих лиц. Фигурантам вменяется статья 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.