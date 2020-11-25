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Двое рабочих погибли под завалами досок в Ленобласти

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Волосовском районе Ленинградской области после гибели двух рабочих на пилораме, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, в среду днем два монтажника на территории ЗАО "Управление механизации № 343", изготавливали изделия из пиломатериалов рядом с местом хранения палет с готовой продукцией. При погрузке два поддона упали с погрузчика на стоящих под ними монтажников, в результате полученных травм они умерли на месте, сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двухчеловек (ч.3 ст. 143 УК РФ).

Ленобласть

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