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Водители в РФ с декабря начнут получать права нового образца

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новые образцы водительских удостоверений с внесенными наименованиями на французском и английском языках начнут выдавать в России с 3 декабря, сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД РФ) Сергей Фомочкин.

"3 декабря текущего года вступает в силу ряд изменений в нормативно-правовых актах, определяющих требования к документам, необходимым для допуска водителей транспортных средств в дорожном движении. Наиболее обсуждаемыми изменениями является дополнение наименования водительского удостоверения на французском и английском языках", - сказал Фомочкин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, конвенция о дорожном движении, участником которой является Россия, не требует обязательного наличия записей на этих языках. "Но, по многочисленным обращениям наших граждан, которые активно используют водительские удостоверения российские за рубежом, и в целях снятия возможного недопонимания с моими коллегами за рубежом мы приняли решение ввести эти записи, чтобы этот документ однозначно трактовался и дорожными полицейскими, как водительское удостоверение", - пояснил Фомочкин.

Представитель ведомства добавил, что утверждение нового образца удостоверения не влечет необходимости менять уже имеющееся у автомобилистов удостоверение. "Все полученные ранее и оформленные документы будут действовать до окончания своего срока действия", - сообщил представитель ведомства.

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