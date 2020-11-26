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Сибиряк попал под следствие за снос чужого дома на купленной им земле

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области 50-летнему мужчине предъявлено обвинение по факту сноса дома, в котором жили две семьи. Ему вменили ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия), ч.1 ст. 330 УК (самоуправство), сообщили в СК.

По версии следствия, 17 марта 2020 года обвиняемый с женой купил участок земли в микрорайоне Дом отдыха Мочище в одноименном дачном поселке в Новосибирском районе. Начав там землеустроительные работы, он узнал, что на участке стоит дом, находящийся в муниципальной собственности. В доме живут две семьи с детьми, в том числе одна занимает помещение по договору социального найма.

Новый владелец участка несколько раз пытался людей оттуда выселить. 15 мая он пригнал на участок строительную технику и снес этот дом с вещами жильцов, заявили в СК.

В результате мэрии Новосибирска "был причинен значительный ущерб, а семьи с несовершеннолетними детьми лишились единственного жилья", установило следствие.

Расследование продолжается.

Новосибирск СКР Мочище

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